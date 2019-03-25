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В псковском УМВД опровергли информацию о необходимости сдачи на права в масках

Все регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД в Псковской области работают в штатном режиме. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В ведомстве заявили, что информация, размещенная в группе «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте», не соответствует действительности. Один из пользователей написал: «Народ, где в городе есть маски? Не допускают сдавать на права без маски, сын уже кучу аптек оббегал - нет нигде...»

«В настоящее время гражданам оказывают полный перечь услуг по линии ГИБДД. Никаких ограничений для граждан или изменений в работе подразделений УГИБДД нет. В случае каких-либо изменений жители области обязательно будут проинформированы», - прокомментировали в УМВД.