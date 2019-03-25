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В связи с угрозой коронавируса скорректирована работа регистрационно-экзаменационных подразделений псковской ГИБДД

В целях реализации комплекса мер по нормализации эпидемиологической обстановки скорректирована работа регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области, во избежание массового скопления людей и образования очередей на объектах предоставления государственных услуг, в настоящее время организован прием граждан преимущественно по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг, что максимально позволяет исключить прием граждан в режиме «живой» очереди и пребывания посторонних лиц, не нуждающихся в получении государственных услуг.

Указанные меры, прежде всего, призваны обеспечить личную и общественную профилактику, что позволит не допустить распространения заболевания среди населения нашего региона, подчеркнули в УГИБДД.

Госавтоинспекция Псковской области призывает граждан активнее пользоваться возможностью получения государственных услуг в электронном виде, отнестись с пониманием к принимаемым мерам и использовать возможности Единого портала государственных услуг, поскольку это позволит спланировать время и избежать длительного пребывания в местах массового скопления людей.