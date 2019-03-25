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На крыши машин ДПС могут установить видеокамеры для фиксации ситуации на дорогах

Приборы видеофиксации могут установить на крыши автомобилей ДПС в этом году. Об этом сообщил в четверг начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаил Черников, пишет ТАСС.

«В этом году, я думаю, мы сумеем реализовать [установку] так называемого прибора фиксации, который будет находиться в светодиодной балке маяка. По дороге будет двигаться автомобиль ДПС и фиксировать все, что происходит на пути его следования, в том числе сзади движущийся автомобиль, встречный поток», - сказал он.

В связи с этим, как отметил Черников, присутствие сотрудников ГИБДД на дороге будет минимизировано. «Однако сотрудники смогут видеть в режиме онлайн те машины, которые находятся в розыске, злостных неплательщиков, и на такие автомобили уже обращать внимание и останавливать», - добавил он.

По словам Черникова, в настоящее время использование данной системы изучается на примерах других стран - в частности, она работает в Турции и Азербайджане. Идет подготовка к ее внедрению в России. «Думаю, и наш производитель в скором времени увидит и сделает такие же отечественные приборы», - подчеркнул Черников.