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АвтоМир / Официально

Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными в сложных погодных условиях

20.03.2020 11:51|ПсковКомментариев: 0

Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными и соблюдать дистанцию в сложных погодных условиях. Также напоминает, автолюбителям, что при движении необходимо использовать внешние световые приборы, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы, а главное – быть дисциплинированными участниками дорожного движения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области. 

Осторожность следует проявлять не только водителям, но и пешеходам, так как выпадение осадков в виде дождя и снега значительно снижает видимость на дорогах. Также стражи порядка рекомендуют пешеходам использовать светоотражающие элементы, которые сделают их более заметными для водителей. Кроме того, передвигаться только по тротуарам, переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности.

Принимая во внимание неблагоприятный прогноз погоды, личный состав Госавтоинспекции нацелен на оказание всесторонней помощи участникам дорожного движения.

Источник: Псковская Лента Новостей
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