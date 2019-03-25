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Псковская ГИБДД максимально сокращает прием посетителей в режиме «живой» очереди

В целях реализации комплекса мер по нормализации эпидемиологической обстановки скорректирована работа регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции Псковской области.

Как сообщает пресс-служба Управления, во избежание массового скопления людей и образования очередей на объектах предоставления государственных услуг в настоящее время организован прием граждан преимущественно по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг, что позволяет максимально сократить прием посетителей в режиме «живой» очереди. Эти меры призваны прежде всего обеспечить личную и общественную профилактику для жителей региона.

Госавтоинспекция Псковской области призывает наших сограждан активнее пользоваться возможностью получения государственных услуг в электронном виде, а также отнестись с пониманием к принимаемым мерам и использовать возможности Единого портала государственных услуг, поскольку это позволит спланировать ваше время и избежать длительного пребывания в местах массового скопления людей.