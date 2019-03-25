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АвтоМир / Официально

В Опочке продолжается капитальный ремонт автобусной станции

21.03.2020 15:38|ПсковКомментариев: 0

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов проконтролировал ход капитального ремонта Опочецкой автобусной станции. В субботу, 21 марта, вместе с председателем комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борисом Елкиным он выехал на объект, сообщает пресс-служба региональной администрации.

Работы по капремонту проводит ООО «Августина». Подрядчик разобрал старую кровлю и выполнил деревянную обрешетку новой. В настоящее время ожидается поставка металлических материалов для устройства верхнего покрытия кровли. Она будет фальцевой.

Кроме того, работники простучали фасады здания и выставили строительные леса. Для начала фасадных работ ждут установления благоприятной погоды. Необходимо, чтобы среднесуточная температура была не менее 5 градусов тепла.

Тем временем рабочие выполняют внутренний косметический ремонт помещений на 1/2 здания. Вторая половина по-прежнему доступна для посетителей.

Руководитель подрядной организации заверил вице-губернатора, что все работы идут в графике. К концу мая будет покрыта крыша. Срок завершения работ по контракту — конец июля, однако подрядчик уверен, что сдаст объект раньше запланированного.

Опочецкая автостанция — объект культурного наследия федерального значения «Здание конной почтовой станции». Средства на проведение ремонтных работ в объеме около 5,5 млн рулей выделены из областного бюджета и внебюджетных источников.

Здание Опочецкой почтовой станции было построено в середине XIX века по образцовому проекту «Станционный дом» и входило в комплекс почтовых станций шоссе Санкт-Петербург — Киев. Здесь предъявлялись подорожные, оплачивались последующие прогоны, менялись лошади, предоставлялся ночлег. Набор помещений представлял собой бани, 4 зала для приезжающих, квартиру содержателя гостиницы, кухню, комнату для записи подорожных и конюшню на 36 лошадей.

Станция представляет собой одноэтажное, прямоугольное здание. Главный фасад выполнен в «готическом» стиле. После Великой Отечественной войны сохранилась лишь коробка главного дома, которая сразу же стала приспосабливаться под автостанцию. Внутренняя планировка была нарушена. Ограда и надворные постройки не сохранились.

Источник: Псковская Лента Новостей
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