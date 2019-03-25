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ГИБДД установит камеры для фиксации использования телефонов водителями

ГИБДД планирует ввести в работу камеры, фиксирующие использование водителями мобильного телефона за рулем. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на замначальника Госавтоинспекции России Александра Быкова.

По данным издания, новая технология основана на том, что нейросеть при помощи технологии Big Data сможет точно определять, пристегнут ли водитель ремнем безопасности и держит ли он телефон у уха. В случае регистрации использования мобильного телефона за рулем автовладелец получит штраф по электронной почте. При этом если в момент правонарушения за рулем находился не собственник машины, он сможет в рамках обжалование переписать штраф на водителя.

«Наши коллеги из управления ГИБДД по Москве рассматривают возможность применения таких приборов в столице, но о массовом их применении речи пока не идет. Сначала производителю нужно пройти испытания и получить сертификаты, подтверждающие, что программное обеспечение и заложенный в нем алгоритм способны корректно такие случаи фиксировать и отбраковывать ложные срабатывания. Если вся документация будет получена, комплекс можно будет применять в тестовом режиме», - рассказал изданию Быков.

Как пишет газета, технологию разработала корпорация «Строй Инвест Проект», прибор уже испытывали Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы и столичное управление ГИБДД. В пресс-службе ведомства подтвердили, что заявки от «Строй Инвест Проекта» на «изменения технических характеристик комплексов» сейчас находятся на рассмотрении во Всероссийском НИИ физико-технических и радиотехнических измерений.

27 января зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский выступил за полный запрет на использование за рулем планшетов, умных часов, электронных браслетов и других гаджетов.

С 2007 года в России правила дорожного движения запрещают автомобилистам на ходу разговаривать по телефону, если тот не оборудован устройством для ведения переговоров без использования рук.