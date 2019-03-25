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Более 300 человек с начала года привлечены в Псковской области к административной ответственности за «пьяную» езду

Более 300 автолюбителей с начала года привлечены в Псковской области к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Нетрезвые водители превышают допустимую скорость движения, совершают опасные маневры, пренебрегают требованиями дорожных знаков и сигналов светофоров и, как следствие, становятся участниками и виновниками дорожных происшествий, в которых травмируются и погибают люди. Только за два месяца текущего года на территории Псковской области зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий. В данных дорожных авариях 2 человека погибли и 26 – получили ранения различной степени тяжести, пояснили в ведомстве.

Рост ДТП с участием нетрезвых водителей зарегистрирован в Пскове и в 10 районах региона (Бежаницком, Великолукском, Гдовском, Дновском, Куньинском, Красногородском, Опочецком, Островском, Себежском и Усвятском).

Автолюбителям необходимо помнить, что в настоящее время за управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем транспортного средства законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения предусматривается административный штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет. За повторное же управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы сроком до 2 лет.

Госавтоинспекция Псковской области призывает водителей транспортных средств помнить о том, что алкоголь даже в малых дозах лишает водителя возможности осуществлять необходимый контроль за движением. В состоянии опьянения притупляется внимание, нарушается координация движений, снижается реакция, и эта минутная слабость может стоить кому-то жизни, подчеркнули в областном ГИБДД.