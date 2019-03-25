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ГИБДД просит родителей присоединиться к обеспечению безопасности детей на дорогах

Сотрудники Госавтоинспекции просят родителей активно присоединиться к обеспечению безопасности детей на дорогах. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области, в настоящее время на территории региона дети находятся на дистанционном обучении, что позволяет им больше времени находиться на улице, без тотального контроля взрослых.

«И наша главная и единая цель – сделать это время безопасным для всех юных участников дорожного движения. Только в марте месяце на территории Псковской области зарегистрировано три ДТП, в которых трое несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести», - отметили в ведомстве, добавив, что два из этих ДТП произошли в Пскове.

В связи с этим Госавтоинспекция Псковской области просит всех родителей контролировать пребывание детей на улице, ежедневно напоминать им о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения и быть примером для подрастающего поколения.