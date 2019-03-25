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69 пьяных водителей поймали в Пскове с начала года

69 пьяных водителей поймали в Пскове с начала года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД России по городу Пскову, за 2 месяца 2020 года на дорогах города инспекторами ГИБДД по ч.1, 3 ст.12.8 КоАП РФ (управление транспортом водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортом лицу, находящемуся в состоянии опьянения) и по ст.12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) выявлены 69 водителей. По ст.264.1 УК РФ составлено 6 материалов.

По итогам 2 месяцев 2020 года на территории города Пскова по вине водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения, зарегистрировано 3 ДТП, в которых 5 человек получили ранения различной степени тяжести.

Материалы в отношении 67 водителей направлены в суд для принятия решения. По решению суда: в отношении 10 водителей была применена санкция в виде административного ареста (до 15 суток), 48 водителей лишены права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2-х лет, а также наложен административный арест в размере 30 000 тыс. рублей.

Вождение автомобиля хоть и становится всё более привычным занятием в жизни людей, но всё же это прежде всего умение, набор навыков и знаний ПДД. Нельзя садиться за руль, не пройдя обучения. Но никакое обучение не поможет, если гражданин сел за руль в состоянии опьянения. Пьяный водитель на дороге – это почти всегда убийца. И таких надо непременно наказывать. Многие знают, что за вождение в нетрезвом виде лишение прав обеспечено. Но есть и более серьёзные наказания при серьёзных последствиях.

Часть 1 статьи 12.8 КоАП РФ предусматривает наказание для водителей, севших за руль в нетрезвом виде впервые. За проступок человеку будет грозить штраф (30 тысяч рублей) с одновременным лишением прав. Срок, на который придется сдать водительское удостоверение, составит от 1,5 до 2 лет.

Часть 2 статьи 12.8 КоАП РФ устанавливает санкции для тех, кто передал управление машиной пьяному лицу. Наказание за данный проступок аналогично предыдущему.

Часть 3 статьи 12.8 КоАП РФ определяет наказание за вождение в состоянии опьянения при отсутствии права на управление транспортом. Правонарушитель будет подвергнут аресту (10-15 суток). Лишение в данном случае применяться не может, так как норма предназначена для ситуаций, когда права управления уже нет или никогда не было.

Часть 1 статьи 12.26 КоАП РФ предусматривает меры воздействия для тех, кто отказался пройти медицинское освидетельствование. Санкции будут включать штраф (30 тысяч) и лишение (1,5-2 года).

Часть 2 статьи 12.26 КоАП РФ устанавливает взыскание для водителей, отказавшихся от медицинского освидетельствования при отсутствии права управления. За такой проступок назначается арест (10-15 суток). В исключительных случаях выносится штраф (арест не применяется для беременных женщин, инвалидов I и II групп, несовершеннолетних, матерей малолетних детей, служащих, имеющих специальные звания).

Повторное управление автомобилем в нетрезвом виде повлечет наступление уголовной ответственности. Водителя привлекут по статье 264.1 УК РФ. Наказанием может стать как штраф (200-300 тысяч рублей), так и лишение свободы (до двух лет), обязательные работы на срок до 480 часов

Многие водители не до конца понимают, когда административное наказание считается погашенным, и что подразумевается под повторностью. Некоторые получают обратно права и успокаиваются, считая, что наказание с них снято. На самом же деле человек считается подвергнутым к ответственности до тех пор, пока не пройдет год после окончания исполнения постановления.

У гражданина есть три рабочих дня для того, чтобы сдать права в ГИБДД. Если человек не приходит, течение срока лишения приостанавливается. Оно возобновится только тогда, когда водительское удостоверение окажется у сотрудников ГИБДД. Поэтому те, кто решает «обмануть» стражей порядка, не придя в назначенный день, продлевают свое наказание на неопределенное время.

Бывает, что срок лишения истек, а штраф остался неуплаченным. Вернут ли в этом случае права? Нет. Постановление не будет считаться исполненным, поэтому долг перед государством все равно придется закрывать.

Штраф от ГИБДД за управление ТС в нетрезвом виде назначается, если в выдыхаемом воздухе водителя будет выявлено превышенное значение алкоголя. Допустимая норма составляет 0,16 миллиграмм паров алкоголя на 1 литр выдыхаемого воздуха. Касательно максимально предусмотренного содержания запрещенного вещества в крови – оно составляет 0,3 промилле.

Большое количество аварий происходит по вине водителей, находящихся в состоянии опьянения. Ситуация усугубляется в выходные дни и праздники. Под действием алкоголя скорость реакций замедляется. Человек становится заторможенным, его внимание рассеивается. При употреблении наркотиков эффект может быть противоположным: водитель становится излишне возбужденным, начинает делать много лишних движений. И то, и другое, чрезвычайно опасно. В результате своей легкомысленности водитель рискует не только собственной жизнью, но и чужими.