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Весеннее ограничение на движение большегрузов по дорогам Псковской области отменено

Приказ комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области от 3 марта 2020 года №69 «О введении временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения в весенний период 2020 года» признан утратившим силу с 23 марта на основании приказа №83.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, согласно документу, весеннее ограничение на движение автотранспорта по дорогам региона с 23 марта по 21 апреля отменено.

При этом продолжают действовать ограничения, введенные ранее филиалами ГБУ ПО «Псковавтодор» и подрядными организациями.

Так, в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, вызванным их переувлажнением в весенний период, сроком на 30 календарных дней введено временное ограничение движения транспортных средств с грузом или без груза, следующих по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения Псковской области:

Со 2 марта на автомобильных дорогах Опочецкого района:

Матюшкино - Шлепиха - Тригузово» км 2+500 - 10+100

«Бежаницы - Кудеверь - Болгатово» км 47+104 - 59+000

«Духново - Кунино» км 0+500 – 11+400

«Мякишево - Глубокое - Горькухино» км 0+00 - 13+000

«Глубокое - Водобег» км 0+000 - 8+000

«Кудка - Норкино - Камено» км 0+000 - 16+700.

С 4 марта на автомобильных дорогах Себежского района:

«Идрица - Чайки» км 6+900 - 42+400

«Идрица - Апросово» км 25+000 - 41+000.

С 5 марта на автомобильных дорогах Плюсского района:

«Заполье - Гдов» км 69+700 - 93+487

«Воронино - Лосицы» 0+000 - 6+500

«Детково - Заянье» км 0+000 -12+500

«Струги Красные - Ляды» км 25+500 - 46+785

«Плюсса - Нежадово - Кондратово - Стаи» км 3+700-39+600.

С 10 марта на автомобильной дороге в Порховском районе «Кокорево - Павы» 6+000-36+00.

А также на автомобильных дорогах Новосокольнического района:

«Новосокольники - Фетинино - Насва» км 0+000 - 33+700

«Маево - Островки - Фалютино» км 0+000 - 41+300.

С 13 марта на автомобильной дороге в Красногородском и Пушкиногородском районах «Красногородском и Пушкиногородском районах «Красногородск - Велье» км 0+000 - 26+666.

А также на автомобильной дороге Палкинского района «Васильево - Анскино - Локно - Васильево» км 0+000 - 12+000.

Дополнительную информацию по условиям проезда по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения в весенний период 2020 года можно получить в ГБУ ПО «Псковавтодор» по адресу: Псков, улица Госпитальная, дом 7а. Контактные телефоны: (8-8112) 298-812, 298-813 (отдел весового контроля).