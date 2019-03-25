Весеннее ограничение на движение большегрузов по дорогам Псковской области отменено

Приказ комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области от 3 марта 2020 года №69 «О введении временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения в весенний период 2020 года» признан утратившим силу с 23 марта на основании приказа №83.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, согласно документу, весеннее ограничение на движение автотранспорта по дорогам региона с 23 марта по 21 апреля отменено.
При этом продолжают действовать ограничения, введенные ранее филиалами ГБУ ПО «Псковавтодор» и подрядными организациями.
Так, в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, вызванным их переувлажнением в весенний период, сроком на 30 календарных дней введено временное ограничение движения транспортных средств с грузом или без груза, следующих по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения Псковской области:
Со 2 марта на автомобильных дорогах Опочецкого района:
С 4 марта на автомобильных дорогах Себежского района:
С 5 марта на автомобильных дорогах Плюсского района:
С 10 марта на автомобильной дороге в Порховском районе «Кокорево - Павы» 6+000-36+00.
А также на автомобильных дорогах Новосокольнического района:
С 13 марта на автомобильной дороге в Красногородском и Пушкиногородском районах «Красногородском и Пушкиногородском районах «Красногородск - Велье» км 0+000 - 26+666.
А также на автомобильной дороге Палкинского района «Васильево - Анскино - Локно - Васильево» км 0+000 - 12+000.
Дополнительную информацию по условиям проезда по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения в весенний период 2020 года можно получить в ГБУ ПО «Псковавтодор» по адресу: Псков, улица Госпитальная, дом 7а. Контактные телефоны: (8-8112) 298-812, 298-813 (отдел весового контроля).