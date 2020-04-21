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С начала года в ДТП в Псковской области пострадали 22 ребенка

Госавтоинспекция Псковской области просит родителей активно присоединиться к обеспечению безопасности детей на дорогах.

В настоящее время на территории региона дети находятся на дистанционном обучении, что, безусловно, позволяет им больше времени проводить на улице без тотального контроля взрослых. И наша главная и общая цель – сделать это время безопасным для всех юных участников дорожного движения.

Между тем, только за четыре месяца текущего года на территории Псковской области зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в которых 22 ребенка получили травмы различной степени тяжести. А в мае произошли 3 дорожные аварии, в которых травмы различной тяжести получили 3 ребенка, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

В связи с этим Госавтоинспекция Псковской области просит всех родителей контролировать пребывание детей на улице, ежедневно напоминать им о необходимости неукоснительного соблюдения требований Правил дорожного движения и самим быть достойным примером для подрастающего поколения.