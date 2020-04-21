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ГИБДД Пскова просит спланировать заранее поездки в связи с перекрытием улицы Индустриальной и Советского моста

ГИБДД УМВД России по городу Пскову напоминает о предстоящем перекрытии улиц в связи с ремонтом. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Госавтоинспекции, в связи с проведением работ по замене инженерных сетей в рамках реконструкции улицы Леона Поземского с 8. 00 29 мая до 6.00 1 июня временно закрывается для движения автотранспорта Советский (Троицкий) мост и участок улицы Леона Поземского от улицы Труда до улицы Милицейской.

В качестве объезда определены мост Александра Невского, Кузнецкий и Инженерный мосты.

С связи с проведением работ по реконструкции перекрестка ул. Инженерной и ул. Индустриальной с 8.00 1 июня до 24.00 1 июля временно закрывается для движения автотранспорта участок улицы Индустриальной от улицы Инженерной до ул. Ипподромной.

В качестве объезда определены: улица Ипподромная; Аллейный переулок, улица Аллейная, Хлебный переулок, улица Крупской.

Водителей просят заранее учесть данную информацию при планировании поездок и, по возможности, выбирать маршруты, не проходящие в районе проведения работ. При движении требуется обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.