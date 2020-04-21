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С начала года в Псковской области уже произошло 13 ДТП с участием велосипедистов

В 2020 году на дорогах Псковской области уже зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов, в которых один человек погиб и 12 получили ранения различной степени тяжести. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области, участниками четырех дорожных автоаварий стали несовершеннолетние.

Причем, большая часть дорожных происшествий (73%) произошла по вине самих водителей двухколесного транспорта.

«Без сомнения, велосипед – удобный и комфортный вид транспорта, но далеко не безопасный. Как показывает статистика, наиболее частыми нарушениями, которые допускают велосипедисты, являются не соблюдение очерёдности проезда, опасное маневрирование на дороге, отсутствие световозвращающих элементов», - отметили в Госавтоинспекции Псковской области и призвали взрослых и детей строго соблюдать Правила дорожного движения.

В свою очередь автомобилистам следует внимательнее относиться к участвующим в дорожном движении велосипедистам, поскольку ДТП с их участием часто приводят к самым серьезным последствиям. А водителям двухколесных транспортных средств необходимо строго руководствоваться требованиями дорожной безопасности и соблюдать меры личной безопасности.