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Ночью полицейские задержали нетрезвых водителей в Невеле и Локне

В ходе проведенных дорожной полицией мероприятий в Невеле и Локне установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичные правонарушения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, 28 мая в ночное время в поселке Локня на перекрестке улиц Комсомольской и Советской полицейские остановили для проверки легковушку «ВАЗ-21102». Оказалось, что машиной управлял нетрезвый 24-летний великолучанин.

А в Невеле ночью 29 мая по улице Октябрьской на автомобиле «ВАЗ-21074» следовал мужчина, 1989 года рождения, который тоже находился в нетрезвом состоянии. По данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.