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ГИБДД начнет выдавать новые номерные знаки

ГИБДД сможет присваивать транспортным средствам номера с новыми трехзначными кодами регионов. Соответствующий приказ МВД уже подписан, сообщает газета «Ведомости».

До сих пор действовало правило, согласно которому код может начинаться лишь с цифры 1 или 7,— теперь ограничение снимается. Первыми с нововведением столкнутся москвичи: в столице ГИБДД выдает номера с последними двумя сериями 777 и 799, их емкости, по оценкам экспертов, хватит еще на несколько лет.

МВД России утвердило изменения в ведомственный приказ №766 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автономеров. Документ вступит в силу через десять дней после публикации. Органы ГИБДД смогут присваивать автовладельцам номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9.

По закону «О государственной регистрации транспортных средств», напомним, с 1 января 2020 года понятия «госрегномер» и «госрегзнак» разделены: первый означает сочетание букв-цифр, второй — металлическая пластина для печати номера. Если гражданин регистрирует машину в другом регионе (не там, где он зарегистрирован по месту жительства), ГИБДД выдает номер, а знак нужно напечатать в аккредитованной фирме за свой счет.

Сейчас коды могут начинаться только с цифр 1 и 7, снятие ограничения позволит региональным управлениям ГИБДД присваивать номера, начинающиеся с любой цифры.

Это значительно расширит емкость доступных серий. Например, Москва сможет использовать код 999, 277 и другие, Санкт-Петербург — 778, 278, Рязанская область — 662, Астраханская область — 330, Владимирская область — 333, Костромская область — 444, Московская область — 990, Чечня — 995 и так далее.