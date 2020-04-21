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Госавтоинспекция просит псковичей исключить поездки рядом с храмами 7 июня

Госавтоинспекция Псковской области просит исключить поездки рядом с храмами 7 июня. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД по региону, в связи с праздником Святой Троицы, который в этом году отмечается 7 июня, ожидается массовое участие в нем граждан, что повлечет за собой значительное повышение интенсивности дорожного движения.

В этой связи во избежание возникновения возможных заторовых ситуаций УГИБДД просит водителей в этот день максимально исключить поездки по маршрутам, прилегающим к территории храмов, а в случае посещения данных мест оставлять транспортные средства только там, где это не противоречит Правилам дорожного движения и распоряжениям полиции.

Автовладельцам необходимо быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, а также требования сотрудников дорожно-патрульной службы. При этом нельзя забывать и о соблюдении норм санитарно-эпидемиологической безопасности, обратили внимание в Госавтоинспекции.