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ГИБДД напоминает как правильно пользоваться детским автокреслом

В Псковской области беспечность водителей на дороге привела к серии ДТП с участием детей-пассажиров. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области со ссылкой на управление ГИБДД УМВД России по Псковской области, дети-пассажиры – самые незащищённые участники дорожного движения, жизнь и здоровье которых зависят только от взрослых.

Родители зачастую пренебрегают элементарными мерами безопасности и подвергают своих самых близких и дорогих людей опасности.

Ребенок в салоне автомобиля целиком и полностью зависит от человека, сидящего за рулем. Как ни парадоксально, но именно родители, пренебрегающие элементарными мерами безопасности, нередко становятся виновниками подобных трагедий.

К примеру, только за прошедшие выходные дни в дорожных авариях на территории региона пострадали трое детей, которые участвовали в дорожном движении в качестве пассажиров транспортных средств. Опрокидывание, наезды на препятствия – послужили причинами для получения детьми травм различной степени тяжести.

Госавтоинспекция в очередной раз информирует автолюбителей о том, что перевозить детей до 12 лет на переднем сиденье можно лишь с использованием автокресла, соответствующего весу и росту ребенка. Если юному пассажиру не исполнилось семи лет, то и на заднем сиденье его перевозка возможна только с использованием детского автокресла. Детям от 7 до 12 лет можно ехать в автомобиле на заднем сиденье с пристегнутым ремнем безопасности.

Сотрудники полиции призывают взрослых быть предельно внимательными и осторожными на дороге, ни в коем случае не нарушать даже элементарных требований Правил дорожного движения. Ведь ценой малейшей беспечности водителя может стать самое дорогое - здоровье и жизнь ребенка.