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АвтоМир / Официально

Наркологи разъяснили новые правила медосвидетельствования водителей

10.06.2020 08:09|ПсковКомментариев: 0

Формулировки нового порядка медицинского освидетельствования водителей, разработанного Минздравом, не исключают, что некоторым водителям придется сдавать дорогостоящий тест CDT. Такое мнение высказал президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.

Новые правила медосвидетельствования вступят в действие уже 1 июля. Ранее предполагалось, что для получения справки гражданам придется сдавать кровь и мочу для выявления психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку. Сейчас упоминание об этом тесте исчезло из документа. На смену ему пришла фраза о «лабораторных исследованиях крови и (или) мочи в целях диагностики употребления алкоголя». Прямого указания на CDT нет, но говорится о тестировании, где оно может применяться. «Хотя могут подразумеваться и другие, более дешевые и менее точные маркеры», — цитирует Руслана Исаева газета «Известия».

Согласно документу, решать, кому придется сдавать анализы, будут наркологи. «И в таком случае все зависит от врача — очень важно, что он увидит на осмотре. Сколько людей покажутся ему подозрительными, столько он будет направлять на этот анализ», — пояснил директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков.

Тест CDT стоимостью примерно 5 тысяч рублей все водители должны были проходить еще с 22 ноября 2019 года. Но после резкой критики от президента вступление в силу соответствующего приказа перенесли, сам документ скорректировали.

Теги: #медицина #дороги
Источник: Псковская Лента Новостей
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