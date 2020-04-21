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Председатель Госдумы: Надо поддержать обновление парка общественного транспорта в регионах

Многие российские регионы не могут самостоятельно обновить парк общественного транспорта, в этой связи им необходима поддержка, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе «правительственного часа» с участием министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, сообщили в пресс-службе Государственной Думы.

«У нас региональные бюджеты – дотационные. Регионы не могут самостоятельно обновить парк трамваев, автобусов, троллейбусов. Нам надо взять и от начала до конца решить эту проблему», - сказал Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.

По его словам, на решение проблемы потребуется несколько лет и министерство правильно делает, работая на внутренний спрос и реализацию вопросов, которые сегодня недоступны возможностям субъектов и муниципалитетов.

Поэтому, по его мнению, Счетной палате «необходимо проанализировать состояние вопроса на уровне муниципалитетов, где износ общественного транспорта достигает 99%. «Сформировать программу. Здесь вопрос во многом и Счетной палаты, и Государственной Думы. Нам надо сейчас, в это кризисное время, сделать все, чтобы через внутренний спрос поддержать нашу промышленность», - подчеркнул Вячеслав Володин.

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Председатель Государственной Думы предложил министерству вместе с профильным комитетом по транспорту и строительству изучить ситуацию с обновлением автопарка: «У нас выработан ресурс в регионах, транспорт, который должен работать на благо граждан».

Кроме того, он отметил, что «было бы правильно найти средства для того, чтобы увеличить финансирование сельхозмашиностроения и провести модернизацию на селе». За счет этого вырастет производительность труда, уверен Вячеслав Володин.