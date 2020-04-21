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В Совфеде предложили пожизненно лишать прав за «пьяные» ДТП

Член Совета Федерации Сергей Леонов выступил с предложением пожизненно лишать водительских прав за неоднократное нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

«Если водителя остановили в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, первый раз его можно лишить прав на год, второй раз — на два года. А если уже третий раз — то пожизненно», — заявил Сергей Леонов, сообщает Regnum.

Также Сергей Леонов предложил информировать Госавтоинспекцию о водителях, проходящих лечение от алкогольной или наркотической зависимости. У таких граждан, по его мнению, необходимо приостанавливать срок действия прав, пока не будет предоставлена справка о хорошем состоянии здоровья, пишет газета «Известия».