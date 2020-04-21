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ГИБДД напоминает псковским водителям об опасности галлюцинаций из-за усталости

Управление ГИБДД УМВД России по Псковской области напоминает водителям об опасности галлюцинаций, возникающих и-за переутомления. Соответствующие рекомендации размешены на сайте УМВД России по региону в воскресенье, 14 июня.

«Самое распространенное объяснение причины любого ДТП — не справился с управлением. Но за этой общей фразой часто прячется банальная усталость водителя.

Переутомленное состояние водителя неминуемо приводит к тяжелейшим последствиям как для самого водителя и его пассажиров, так и для других участников дорожного движения. Неуправляемый автомобиль, даже легковой, весом 2-3 тонны, движущийся со скоростью 50-80 километров в час, способен натворить немало бед. А что уж говорить о крупногабаритном транспорте!

Водителю необходимо всегда помнить, что в результате переутомления у человека ощутимо снижается способность сознательно контролировать свои движения. Ощущаются резкий упадок сил, возникает одышка, учащенное сердцебиение. Одно из самых опасных проявлений усталости, с которым может столкнуться водитель, - это зрительный обман. Перед ним на дороге могут "возникать" препятствия, разные предметы и объекты, которых там на самом деле нет.

Обычно эти галлюцинации четко проявляются, когда человек активно старается побороть сонливость, наваливающуюся на него с каждой секундой все сильнее. В результате, водитель оказывается в пограничном состоянии, когда совершенно не осознает, что уже заснул, и продолжает оставаться в уверенности, что еще бодрствует.

Для того, чтобы напомнить водителям о важности отдыха в преддверии длительной поездки, сотрудники региональной Госавтоинспекции проводят профилактические лектории с автолюбителями, а также вручают участникам дорожного движения тематические буклеты», - говорится в сообщении Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области.