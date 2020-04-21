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Правительство оплатит 60% расходов при переводе машин с бензина на газ

Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в качестве антикризисной меры увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо в два раза — с 30 до 60% от стоимости переоборудования.

Еще 30% расходов выделит «Газпром» за счет маркетинговых программ своей «дочки» «Газпром газомоторное топливо» (основной поставщик газа для транспорта). Владельцам автомобиля останется заплатить лишь 10% стоимости перевода техники на газ.

Предложение министра содержится в его письме вице-премьеру от 17 апреля, пишет РБК. В пресс-службе Минэнерго подтвердили инициативу Новака. Представитель Борисова рассказал, что правительство поддержало предложение министра.

Переход на использование газомоторного топлива (компримированный природный газ, КПГ) может быстро и значительно, на 60-65%, снизить затраты владельцев автомобилей на бензин и дизель, пояснил Новак. В его письме речь идет про малый и средний бизнес, а также граждан, включая самозанятых, для которых эти расходы являются значимой и социально чувствительной статьей в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Правительство с 2020 по 2024 годы направит в развитие газомоторной отрасли 50 млрд руб., заявил в ноябре 2019 года замминистра энергетики Антон Инюцын. Ежегодно планируется выделять 3,5 млрд руб. на развитие газовых заправочных станций, а 700 млн руб. — на переоборудование автопарка. На первом этапе в программу вошли 27 регионов, где идет развитие инфраструктуры газозаправочных станций.

К увеличению стоимости программы предложение Новака не ведет. «При существующих ценах на моторное топливо и на установку газобаллонного оборудования единовременные бюджетные инвестиции в 0,7 млрд руб. [в год] в переоборудование техники на КПГ позволят малому и среднему бизнесу и гражданам — участникам программы в течение трех лет получить на топливе экономию в 4–5 млрд руб., снизить стоимость транспортных услуг и обеспечить работой по установке газобаллонного оборудования предприятия сервисной сферы», — указывает министр.

По данным на март 2020 года, в России было 484 заправки с газомоторным топливом, 329 из них принадлежат группе «Газпром». Объем реализации КПГ на заправках «Газпрома» в России в 2019 году вырос на 30%, до 779,3 млн куб. м. Председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков лично курирует программу развития газомоторного топлива.