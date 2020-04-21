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Как поставить место для автомобиля на учет, разъяснили в псковской Кадастровой палате

С повышением уровня комфорта жизни людей возникают и новые объекты, создающиеся для удовлетворения увеличивающихся потребностей граждан. Одним из нововведенных объектов недвижимости является машино-место, сообщили Псковской Ленте Новостей в Кадастровой палате по Псковской области.

«С января 2017 года с вступлением в силу поправок в Гражданский кодекс Российской федерации физические и юридические лица получили возможность поставить машино-место на кадастровый учет как отдельный объект недвижимого имущества и зарегистрировать право на него», - разъяснила эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Ирина Ояотс.

Машино-место - это предназначенная исключительно для размещения транспортного средства часть здания или сооружения, которая не ограничена либо частично ограничена строительной или иной ограждающей конструкцией, например, стеной, перегородкой, границы которой описаны в установленном законодательством о государственном кадастровом учете порядке. Границы машино-мест, которые не ограничены строительной или иной ограждающей конструкцией, должны быть обозначены разметкой, например, краской или наклейками. Машино-место относится к виду недвижимости, которое стало таковым только по прямому указанию закона, то есть оно не является ни природным, ни абсолютно неоспариваемым по прочной связи с землей, уточнили в Кадастровой палате.

«Стоит отметить, что машино-место, как объект недвижимости, признается таковым исключительно в том случае, если является частью здания или сооружения и имеет границы, описанные на основании законодательства о кадастровом учете», - пояснила Ирина Ояотс.

Организованная «дворовая парковка» или места на отдельно стоящих огороженных автостоянках к указанному объекту недвижимости не относятся. Это означает, что относящийся к придомовой территории многоквартирного дома участок земли или асфальта, на котором жильцы паркуют свои автомобили, купить будет нельзя.

Данные о каждом новом машино-месте подлежат внесению в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), учет проводится одновременно с государственным кадастровым учетом здания, частью которого оно является. Следовательно, технический план, необходимый для внесения сведений в ЕГРН, должен изначально содержать информацию обо всех машино-местах. Каждое машино-место получит свой кадастровый номер.

Кроме того, площадь машино-мест должна соответствовать предельно допустимым размерам (минимальные - 5,3 x 2,5 м, максимальные - 6,2 x 3,6 м.).

Заявление о постановке машино-места на кадастровый учет и регистрацию прав собственности можно подать следующими способами:

- Заказать выездное обслуживание в филиале Кадастровой палаты по Псковской области по Псковской области (подробная информация на сайте kadastr.ru, регион – Псковская область);

- Через Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) или официальный сайт Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (www.rosreestr.ru).

- Лично, в удобном по местоположению офисе приема Многофункционального центра;

- Посредством почтового отправления с описью вложения и с уведомлением о вручении в офис Росреестра по Псковской области или Кадастровую палату по Псковской области.

К заявлению необходимо приложить правоустанавливающий документ (договор участия в долевом строительстве, акт приема-передачи и т. п.) и технический план объекта (в случае, если машино-место не поставлено на кадастровый учет).