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Снизить транспортный налог на 2020 год предлагают в Госдуме

В Государственной думе выступили с инициативой снизить транспортный налог на 25% в текущем году из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Об этом говорится в письме депутата Госдумы Василия Власова к министру транспорта Евгению Дитриху.

В письме предлагается сократить налог за 2020 год для жителей регионов, в которых для борьбы с пандемией был введен особый режим. Большинство россиян в этот период не имело возможности использовать транспортные средства из-за мер по противодействию коронавирусной инфекции, отмечается в обращении, сообщает РИА Новости.

По мнению депутата, снижение налога станет «справедливой компенсацией и небольшой мерой экономической поддержки».