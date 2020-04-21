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61 нарушение ПДД водителями микроавтобусов выявлено в Пскове за 5 месяцев 2020 года

Сегодня, 19 июня, в Пскове проведен рейд ГИБДД по пресечению нелегальных пассажирских перевозок и повышению уровня безопасности дорожного движения.

Сотрудники ГИБДД УМВД России по городу Пскову в рамках этого мероприятия составили три материала в отношении водителей микроавтобусов (ст.12.5 ч.1 КоАП РФ, ст.12.15 ч.1 КоАП РФ, ст.12.37 ч.2 КоАП РФ). Всего за 5 месяцев текущего года при осуществлении контроля за пассажирскими перевозками выявлено 61 нарушение Правил дорожного движения водителями автобусов, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова.

На территории областного центра проводится постоянная работа, направленная на предупреждение аварийности на автомобильном транспорте, осуществляющем перевозки пассажиров, выявление и пресечение нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, а также Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения.

Проверяется соблюдение лицензионных требований и условий, не остаются без внимания факты незаконного осуществления предпринимательской деятельности и иных противоправных действий водителями автобусов, влекущих угрозу безопасности дорожного движения. Ведется контроль за техническим состоянием автобусного парка.

Личный состав ГИБДД УМВД России по городу Пскову ориентирован на выявление правонарушений в сфере безопасности дорожного движения водителями автобусов и строгое следование установленным правилам перевозки пассажиров. «И такое внимание к водителям автобусов вполне понятно, ведь именно им доверены жизни многих людей», - подчеркнули в ведомстве.