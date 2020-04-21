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Псковичей приглашают принять участие в семейном челендже по Правилам дорожного движения

Госавтоинспекция Псковской области и комитет по образованию Псковской области объявляют о начале семейного челенджа по ПДД #Правила дорожного движения - правила жизни.

Безопасное поведение на дороге – это основа сохранения главной ценности -человеческой жизни. Начав с себя и своей семьи, мы вместе сможем сформировать привычку к безопасному поведению участников дорожного движения и сохранить жизни наших детей.

Чтобы принять участие в челендже, необходимо до 6 июля разместить в своих социальных сетях (в группе Вконтакте или Instagram) видеоответ на вопрос «А вы соблюдаете Правила дорожного движения?» под хештегами: #ПДДчелендж, #ПДДправилажизни. Можно также прислать своё видео на электронную почту 60gibdd@mail.ru, с приложением в формате Word информации об участниках (ФИО каждого члена семьи).

Видео не должно превышать 60 секунд и должно наглядно демонстрировать важность соблюдения Правил дорожного движения. В съемке видео должна принять участие вся семья.

Возраст участников не ограничен. Все участники челенджа будут награждены дипломами. Лучшие работы участников будут выложены в официальной группе УГИБДД ВКонтакте - vk.com/60ugibdd.