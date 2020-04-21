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Акция для всех автомобилистов «Весть Победы» пройдет в Пскове 24 июня

Акция для всех автомобилистов «Весть Победы» пройдет в Пскове 24 июня в 12.00. Об этом на пресс-брифинге ПЛН напомнила начальник управления общественных проектов и молодежной политики администрации области Наталья Плявинская.

«К этой акции могут присоединиться все желающие. В течение минуты все транспортные средства включат свои гудки», - рассказала она. Наталья Плявинская пояснила, что для участия в акции приглашены и все автотранспортные компании города.

«24 июня нам еще раз удастся пережить все эмоции Дня Победы», - заключила она.