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Вышла книга о сотрудниках ГИБДД Пскова и Великих Лук

В канун 84-й годовщины со дня образования службы ГАИ – ГИБДД в системе МВД вышла вторая книга «ОРУД-ГАИ-ГИБДД Псковщины в лицах». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в совете ветеранов ведомства.

Автор-составитель книги - председатель совета ветеранов ГИБДД УМВД России по Псковской области полковник милиции в отставке Анатолий Марковский. Книга посвящена сотрудникам Госавтоинспекций Пскова Великих Лук с момента их образования и показывает тех, кто отдал долгие годы своей жизни службе в Госавтоинспекции.

«Это издание, по сути, – книга памяти о сотнях сотрудников, обеспечивающих безопасность дорожного движения на дорогах области. Этой книгой мы сохраняем память о действующих сотрудниках ГИБДД, ветеранах Госавтоинспекции и доносим до будущих поколений и говорим, что никто не забыт», - рассказал автор.

«В целом, значимость данного издания в деле повышения престижа полицейской профессии, на мой взгляд, трудно переоценить», - отозвался об этой книге начальник УМВД региону генерал-майор полиции Алексей Овсянников.

Многие сотрудники и ветераны службы уже стали обладателями этой книги.