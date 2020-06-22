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В России с 1 июля для водителей заработают новые правила

С 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей, которые коснутся импорта праворульных машин, легализации тюнинга автомобилей и порядка медицинского освидетельствования для получения прав. Об этом сообщает Autonews.

В частности, ужесточится ввоз в Россию машин с правым рулем, их дальнейшая эксплуатация и постановка на учет. Новый ГОСТ 33670-2015 технического регламента Таможенного союза, который вступает в силу с 1 июля, запрещает импорт в страну техники категорий M2 и M3 с правым рулем — строительных машин, грузовиков с манипуляторами, микроавтобусов и пассажирских автобусов.

Для легковых автомобилей, которые относятся к категории М1, изменится процедура ввоза и растаможки. В частности, для получения ПТС на праворульную машину нужно будет предоставить сертификат безопасности, который будут выдавать специализированные лаборатории.

С 1 июля автолюбителям станет сложнее узаконить внесенные в конструкцию машины изменения: установку газового оборудования, фаркопов, дополнительных багажников или лебедок. Дистанционную выдачу заключений по присылаемым фотографиям отменят — водителям придется пригонять тюнингованный автомобиль в лабораторию, пишет РБК.



Еще одним изменением будут дополнительные анализы, которые потребуют от некоторых автолюбителей при продлении срока водительских прав или получении новых. Если врач-нарколог при медицинском свидетельствовании обнаружит признаки злоупотребления алкоголем или психоактивными веществами, то он направит водителя на дополнительные лабораторные исследования крови или мочи.

