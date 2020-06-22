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Глава ГИБДД: Смертность на платных трассах в России к 2024 году достигнет нуля

Смертность на платных российских трассах к 2024 году достигнет нулевых показателей, сообщил руководитель ГИБДД России Михаил Черников.

«На таких самых безопасных платных дорогах, которые сегодня госкомпания ("Автодор" - прим. ред.) делает - самая низкая аварийность и самая низкая смертность. Фактически, я думаю, что мы в 2024 году увидим уже нулевую смертность на этих платных дорогах», - приводит слова Черникова ТАСС.

Как сообщалось ранее, травматизм со смертельными последствиями на дорогах «Автодора» в 2019 году снизился на 20%, а количество ДТП - на 8%.

Согласно национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», смертность на российских трассах к 2024 году должна снизиться до четырех человек на 100 тыс. населения.