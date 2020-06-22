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ГИБДД призывает к осторожности в «слепых зонах» псковских дворов

Водителей и пешеходов просят быть предельно внимательными в псковских дворах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

«К сожалению, наши дворы давно перестали быть безопасными. Большое количество припаркованных автомобилей, деревья и кустарники, гаражи, другие постройки создают "слепые зоны" - места с ограниченной видимостью. Даже находясь на прогулке с малышом, родители не всегда успевают среагировать на его передвижения. И, к сожалению, нескольких секунд бывает достаточно, чтобы, догоняя мячик, ребенок попал под колеса автомобиля», - говорится в сообщении.

Госавтоинспекция призывает взрослых не оставлять несовершеннолетних во дворе без присмотра. «Если вы отпускаете ребенка на самостоятельную прогулку, напомните ему, что выбегать перед движущимся транспортом нельзя, необходимо внимательно смотреть по сторонам, чтобы определить, нет ли приближающихся транспортных средств», - отметили в ведомстве.

Также сотрудники ГИБДД просят водителей быть предельно осмотрительными при совершении маневров во дворах, на территории дачных и гаражных кооперативов. «Нередки случаи, когда маленький ребенок, находясь неподалеку от машины, попадает под ее колеса только потому, что водитель, как правило, родственник, двигаясь задним ходом, не замечает его, поскольку малыш оказался в "слепой зоне". В подобной ситуации ребенка могут не "увидеть" и специальные датчики ("парктроники"), и видеокамеры», - заметили в ведомстве.

Госавтоинспекция просит очень внимательными при движении по дворовым территориям, неукоснительно соблюдать скоростной режим, проводить беседы с детьми об эффективных правилах безопасности.