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ГИБДД: Комбинаций номерных знаков с регионом 60 хватит на 12 лет

В управлении ГИБДД по Псковской области ответили на вопросы Псковской Ленты Новостей относительно выдачи автомобильных номеров. Как сообщается в ответе на запрос редакции, в настоящее время запас комбинаций номерных знаков с цифрой 60 использован ориентировочно на 70%.

Фото из архива редакции

«Данного резерва хватит на 12 лет, при условии расхода спецпродукции с прежней интенсивностью», - отметили в ГИБДД.

В среднем в год в Псковской области выдается 12 000 комплектов государственных регистрационных знаков - ТИП-1.

На данный момент в Псковском МРЭО выдаются номера с буквами РНУ, планируется выдача серии СНУ.

На вопросы, в каком порядке присваиваются номера при регистрации и как номера одной серии распределяются между подразделениями МРЭО в Псковской области, в ГИБДД ответили, что распределение серий государственных регистрационных знаков происходит в алфавитном порядке и по цифровому возрастанию среди подразделений области.

Как сообщалось ранее, приказ МВД разрешил Госавтоинспекции присваивать транспортным средствам номера с новыми трехзначными кодами регионов. Органы ГИБДД смогут присваивать автовладельцам номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До этого пор действовало правило, согласно которому код может начинаться лишь с цифры 1 или 7,— теперь ограничение снимается. В Москве ГИБДД выдает номера с последними двумя сериями 777 и 799, их, по оценкам экспертов, хватит еще на несколько лет.