АвтоМир / Официально

В Госдуме предложили изменить правила расчета транспортного налога

В России могут освободить от уплаты транспортного налога водителей, которые редко пользуются своим автомобилями. С соответствующей инициативой выступил депутат от «Единой России» и член комитета Госдумы по налогам Евгений Федоров. На данный момент письмо с такой просьбой он уже направил министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, сообщает газета «Ведомости».

Депутат предложил разрешить россиянам не платить налог в случаях, когда машина не используется более шести месяцев. Однако в этом случае водителю придется сдать на хранение в автоинспекцию регистрационные знаки.

При этом парламентарий считает необходимым подумать над штрафами для тех автомобилистов, которые ездили на машине в период временного приостановления регистрации. По его словам, установить эти санкции должны профильные ведомства.

Нынешняя методика расчета транспортного налога принципиально не менялась с 2003 года, но местные ставки постоянно корректируют. Законом устанавливаются базовые ставки налога в зависимости от мощности двигателя (от 2,5 до 15 руб. за лошадиную силу), которые регионы вправе увеличивать самостоятельно, но не более чем в 10 раз, пишет РБК.