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Псковская область не планирует увеличивать число газовых заправок

Псковской области пока не требуется увеличивать количество автомобильных газовых заправочных станций (АГЗС), так как единственная подобная заправка, работающая на территории региона, на данный момент полностью удовлетворяет потребность жителей в этом виде топлива. Спрос на него среди населения невысок, сообщили в пресс-службе регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству.

«Для использования природного газа в качестве моторного топлива автотранспортными средствами одной заправочной станции в настоящее время достаточно, поскольку на данный момент среди автолюбителей небольшое количество желающих переоборудовать свои автомобили под газомоторное топливо или приобрести новые машины, специально адаптированные под такой вид топлива», - приводит позицию комитета ТАСС.

По данным профильного комитета, сейчас на территории Псковской области существует единственный малотоннажный завод по производству сжиженного природного газа, который был введен в эксплуатацию ЗАО «Криогаз» в 2016 году. Сжиженный природный газ продается через автомобильную газонаполнительную компрессорную станцию, расположенную на территории предприятия.

«На сегодняшний день на территории Псковской области реализовывается лишь небольшой объем произведенного сжиженного природного газа. <...> В настоящее время комитетом по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области ведется работа по привлечению инвесторов для дальнейшего перехода на использование газомоторного топлива», - говорится в сообщении.

Министерство энергетики РФ разработало программу по развитию рынка газомоторного топлива на территории всей страны, которая подразумевает переход с бензиновых заправок на метановые. В программу входит комплекс мероприятий, среди которых строительство новых АГЗС и центров обслуживания оборудования, а также реконструкция действующих заправок. В 2019 году бюджет федеральной программы составил 3 млрд рублей.