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АвтоМир / Официально

В ГИБДД уточнили порядок работы в Псковской области в связи с перегруженностью «Госуслуг»

31.07.2020 14:33|ПсковКомментариев: 0

В связи с введенными ограничительными мерами в Псковской области значительно увеличилась перегруженность портала «Госуслуги», так как количество желающих граждан зарегистрироваться и записаться онлайн на регистрационные действия в МРЭО ГИБДД стало в разы больше. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УГИБДД по Псковской области.

В настоящее время МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области (Псков, ул. Труда, 75) осуществляет прием граждан по следующим вопросам:

  • Замена водительского удостоверения в связи с окончанием срока действия, утратой, изменения персональных данных. Осуществляется в каб. № 117 (тел. 59-28-48), график: вторник-пятница с 08:00 до 18:15, перерыв с 12:30 до 13:30, суббота с 08:00 до 15:00 без перерыва. Прием ведется в порядке «живой очереди», а также по предварительный записи через единый портал государственных и муниципальных услуг.
  • Проведение теоретической части квалификационных экзаменов. Осуществляется в каб. №110 (тел. 59-28-43, 59-28-23), график: вторник-пятница с 08:00 до 17:15, перерыв с 12:30 до 13:30, суббота с 08:00 до 15:00 без перерыва. Прием осуществляется в порядке «живой очереди», а также по предварительный записи через единый портал государственных и муниципальных услуг.

Проведение практической части квалификационных экзаменов осуществляется в каб. №110 (тел. 59-28-43,59-28-23): вторник-пятница с 08:00 до 17:15, перерыв с 12:30 до 13:30, суббота с 08:00 до 15:00 без перерыва. Прием осуществляется при личном обращении, с назначением даты и времени проведения экзамена, а также по предварительный записи через единый портал государственных и муниципальных услуг.

Регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним осуществляется на втором этаже административного здания УГИБДД (тел. 59-28-13) вторник-пятница с 08:00 до 17:15, перерыв с 12:30 до 13:30, суббота с 08:00 до 15:00 без перерыва. Прием осуществляется с использованием терминала электронной очереди, а также по предварительный записи через единый портал государственных и муниципальных услуг.

Источник: Псковская Лента Новостей
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