В ГИБДД уточнили порядок работы в Псковской области в связи с перегруженностью «Госуслуг»

В связи с введенными ограничительными мерами в Псковской области значительно увеличилась перегруженность портала «Госуслуги», так как количество желающих граждан зарегистрироваться и записаться онлайн на регистрационные действия в МРЭО ГИБДД стало в разы больше. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УГИБДД по Псковской области.
В настоящее время МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области (Псков, ул. Труда, 75) осуществляет прием граждан по следующим вопросам:
Проведение практической части квалификационных экзаменов осуществляется в каб. №110 (тел. 59-28-43,59-28-23): вторник-пятница с 08:00 до 17:15, перерыв с 12:30 до 13:30, суббота с 08:00 до 15:00 без перерыва. Прием осуществляется при личном обращении, с назначением даты и времени проведения экзамена, а также по предварительный записи через единый портал государственных и муниципальных услуг.
Регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним осуществляется на втором этаже административного здания УГИБДД (тел. 59-28-13) вторник-пятница с 08:00 до 17:15, перерыв с 12:30 до 13:30, суббота с 08:00 до 15:00 без перерыва. Прием осуществляется с использованием терминала электронной очереди, а также по предварительный записи через единый портал государственных и муниципальных услуг.