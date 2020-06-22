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Заменить водительские права в Псковской области можно по электронной почте

Водители, у которых срок действия водительских прав закончился с 1 февраля по 15 июля, могут заменить права с помощью электронной почты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УГИБДД по Псковской области.

В соответствии с действующими нормативными правовыми актами, водительские удостоверения, срок действия которых истек в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно, признаются действительными для управления транспортными средствами на территории Российской Федерации до 31 декабря 2020 года. В этой связи граждане, у которых истек срок действия водительского удостоверения 1 февраля 2020 года до 15 июля 2020 года, имеют возможность замены водительского удостоверения на адрес электронной почты сотрудников Госавтоинспекции Псковской области.

Список подразделений Госавтоинспекции, осуществляющих замену национальных водительских удостоверений для данной категории граждан при помощи электронной почты:

МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области (дислокация - город Псков): oartiukhovich@mvd.ru;

РЭО ОГИБДД ОМВД России по городу Великие Луки: iushmotkina@mvd.ru;

РЭП ОГИБДД МО МВД России «Бежаницкий» (дислокация - поселок Бежаницы): sevstigneev2@mvd.ru;

РЭГ ОГИБДД МО МВД России «Дедовичский»: sbabkin10@mvd.ru;

РЭГ ОГИБДД МО МВД России по Порховскому району: oantonova23@mvd.ru.

В пресс-службе уточнили, что жители Псковской области могут обращаться в любое из указанных подразделений. Адреса электронной почты приводятся только для замены водительских прав.