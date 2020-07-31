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В Пскове снизилось количество ДТП с пострадавшими и погибшими

В Пскове за 7 месяцев 2020 года снизилось количество ДТП с пострадавшими и погибшими. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделе ГИБДД УМВД по г. Пскову.

По итогам 7 месяцев 2020 года наблюдается снижение количества ДТП, погибших и раненых в людей. Зарегистрировано 111 дорожно-транспортных происшествий, в которых 4 человека погибли и 141 получил ранения различной степени тяжести. За аналогичный период 2019 года зафиксировано 131 ДТП, в которых погибли 4 человека и пострадали 158.

По вине водителей транспортных средств зарегистрировано 98 ДТП, при этом 4 человека погибли и 128 получили ранения различной степени тяжести. В январе - июле 2019 года было 118 таких происшествий, 4 человека погибли и 145 ранены.

Наиболее часто регистрируются наезды на пешеходов и столкновения транспортных средств. За 7 месяцев 2020 года зарегистрировано 49 наездов на пешехода, в результате которых 3 человека погибли и 48 человек получил ранения различной степени тяжести. За первые семь месяцев 2019 года отмечено 50 наездов на пешеходов, в которых 2 человека погибли и 51 получил ранения.

На нерегулируемых пешеходных переходах в городе Пскове зарегистрировано 19 ДТП, в которых 21 человек получил ранения. На регулируемых пешеходных переходах произошло 6 ДТП, в которых пострадали 6 человек.

Зарегистрировано 40 столкновений транспортных средств, в результате которых 1 человек погиб и 67 человек получили ранения различной степени тяжести.

Не отличается дисциплинированностью и другая категория участников дорожного движения – пешеходы. По собственной неосторожности пешеходов зарегистрировано 16 ДТП, при этом 2 человека погибли и 14 человек получили ранения. В 2019 году за 7 месяцев было 10 происшествий по неосторожности, 1 погиб и 9 ранены.

Аварии происходят и по вине водителей, находящихся в состоянии опьянения. Ситуация усугубляется в выходные дни и праздники. Под действием алкоголя скорость реакций замедляется. Человек становится заторможенным, его внимание рассеивается. При употреблении наркотиков эффект может быть противоположным: водитель становится излишне возбужденным, начинает делать много лишних движений. И то, и другое, чрезвычайно опасно. В результате своей легкомысленности водитель рискует не только собственной жизнью, но и чужими.

По итогам 7 месяцев 2020 года на территории города Пскова по вине водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения, зарегистрировано 9 ДТП, в которых 9 человек получили ранения различной степени тяжести.

За 7 месяцев 2020 года на территории города Пскова отмечается снижение дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет. Так, на территории города зарегистрировано 18 ДТП с детьми и подростками в возрасте до 16 лет, в результате которых пострадали 20 несовершеннолетних, погибло - 0. За 7 месяцев прошлого года было 25 таких происшествий, пострадали 24 ребенка, 1 погиб.

Как показывает статистика, чаще всего дети попадают в дорожно-транспортные происшествия, когда они появляются на проезжих частях в качестве пешеходов. За отчетный период 2020 года из общего количества пострадавших в ДТП детей - 11 несовершеннолетних пострадали как пешеходы

Наиболее распространены среди детей следующие нарушения ПДД:

- переход проезжей части вне пешеходного перехода;

- пересечение проезжей части по пешеходному переходу на велосипеде;

- несоблюдение очередности проезда.

для выполнения ПДД пешеходы и водители нарушают одинаково часто, а самую обыкновенную вежливость и взаимоуважение на дороге, к сожалению, многие участники дорожного движения считают и вовсе необязательной. Мы нередко просто игнорируем опасность, полагаемся на случай, и вспоминаем об элементарных правилах безопасности поведения только когда приходит беда. Соблюдение правил безопасности дорожного движения является решающим фактором уменьшения травматизма в результате ДТП. Мы просим всех участников дорожного движения еще раз задуматься над данной проблемой, понять, что от поведения на дороге каждого из нас зависит жизнь и здоровье людей», - сообщили в ГИБДД Пскова.