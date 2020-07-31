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За разрешениями на газовое оборудование в ГИБДД Пскова можно обратиться по электронной почте

Выдача разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства, связанного с установкой газобаллонного оборудования в электронном виде проходит без изменений, по ранее выработанному алгоритму. Об этом сообщает ГИБДД УМВД России по городу Пскову.

Заявки принимаются по электронной почте на специально созданный адрес и рассматриваются с установленной периодичностью: oprokhorov2@mvd.ru .

Прием граждан по вопросам внесения изменений в конструкцию транспортных средств, а также свидетельств по допуску транспортных средств к перевозке опасных грузов осуществляется в ГИБДД УМВД России по городу Пскову по адресу: Псков, ул. Новгородская, 7 в кабинете № 11 с понедельника по четверг, а также каждую первую субботу месяца с 09:00 до 12:00 с соблюдением всех санитарных норм. Пятница - не приемный день.

Оказание данных услуг также осуществляется по предварительной записи по телефону 29-25-81.