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ГИБДД уведомляет псковских автомобилистов о правилах замены национальных водительских удостоверений

ГИБДД уведомляет автомобилистов о правилах замены национальных водительских удостоверений. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, в соответствии с действующими нормативными правовыми актами водительские удостоверения, срок действия которых истек в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно, признаются действительными для управления транспортными средствами на территории Российской Федерации до 31 декабря 2020 года.

Граждане, у которых истек срок действия водительского удостоверения с 1 февраля до 15 июля 2020 года, имеют возможность замены водительского удостоверения на адрес электронной почты сотрудников Госавтоинспекции Псковской области.

Список подразделений Госавтоинспекции, осуществляющих замену национальных водительских удостоверений для данной категории граждан при помощи электронной почты: