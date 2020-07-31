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Стоимость ОСАГО вырастет в России осенью

С наступлением сентября российских автомобилистов ждет ряд важных изменений. В первую очередь, они коснутся стоимости полисов ОСАГО, сообщает портал Autonews. Тарифный коридор будет расширен на 10%, цена страховки составит от 2471 рублей до 5436 рублей.

Техосмотр ТС возобновится с 30 сентября, он был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Постепенно пункты ТО должны будут внедрить фотофиксацию автомобиля на въезде и на выезде. В ПТС и свидетельство о регистрации будут вносить данные о мощности автомобиля и о сроке госрегистрации.

В оснащении дорожных полицейских также произойдут изменения. Сотрудники ДПС получат дымометр для измерения уровня выхлопов дизельных двигателей и люксометр для измерения освещенности дорожного покрытия.