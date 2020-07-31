←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Кто и что Ремонтирует в Пскове
Где заправить Кондиционер
План Б На Инженерной
Все ограничения движения
Послали В дальнее путешествие
Поземсклэнд Что изменится
ещё Официально 31.07.2020 17:110 Заменить водительские права в Псковской области можно по электронной почте 12.08.2020 14:330 С начала 2020 года в Пскове поймали почти 300 нетрезвых водителей 11.08.2020 15:071 ГИБДД: Родители не должны разрешать управление мототранспортом детям до 16 лет 09.08.2020 17:120 Стоимость ОСАГО вырастет в России осенью 06.08.2020 09:480 ГИБДД уведомляет псковских автомобилистов о правилах замены национальных водительских удостоверений 05.08.2020 15:220 За разрешениями на газовое оборудование в ГИБДД Пскова можно обратиться по электронной почте
 
 
 
 
 
АвтоМир / Официально

С начала 2020 года в Пскове поймали почти 300 нетрезвых водителей

12.08.2020 14:33|ПсковКомментариев: 0

С начала 2020 года в Пскове установлено 245 водителей, управляющих транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Об этом рассказал начальник отдела ГИБДД УМВД по г. Пскову Владимир Папорт 12 августа во время прямого эфира на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

начальник ГИБДД УМВД по г. Пскову Владимир Папорт

Кроме того, 46 человек задержаны повторно. Материалы переданы в органы дознания для принятия процессуального решения. Таким образом, всего установлен 291 человек за рулем в нетрезвом виде.

Владимир Папорт отметил, что работа по выявлению пьяных водителей не останавливается.

«Пока мы на своем уровне не поймем, что это страшные вещи, это сложно. Все надеются на авось. Большая часть автолюбителей и профессионалов относятся к этому категорично и понимают, что это влечет за собой», - добавил гость студии.

Теги: #пьяный за рулем #ГИБДД
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Довольны ли вы качеством ремонта Рижского проспекта в Пскове?
В опросе приняло участие 136 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
12.08.2020, 15:060 «Подстрочник» с начальником ГИБДД Пскова Владимиром Папортом. ВИДЕО 12.08.2020, 14:330 С начала 2020 года в Пскове поймали почти 300 нетрезвых водителей 12.08.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Владимиром Папортом 12.08.2020, 12:460 Нарушитель-таксист и водитель без прав пострадали в ДТП на Рижском проспекте
12.08.2020, 09:080 Два ребенка пострадали в ДТП в Порховском районе 11.08.2020, 15:071 ГИБДД: Родители не должны разрешать управление мототранспортом детям до 16 лет 11.08.2020, 14:510 Водитель ВАЗ-2110 погиб на федеральной трассе в Палкинском районе 11.08.2020, 14:464 В машине полный стакан воды не прольется - губернатор о качестве ремонта Рижского проспекта
11.08.2020, 11:000 Водитель из Мурманской области сбил мальчика в Острове 11.08.2020, 10:420 Toyota RAV4 стала самым популярным кроссовером на вторичном рынке в июле 11.08.2020, 10:293 Рижский проспект сдан после ремонта на три недели раньше срока 11.08.2020, 10:230 За метровую яму на дороге «Псковавтодор» заплатит автомобилисту 65 тысяч рублей
11.08.2020, 10:030 Участок площади автовокзала отремонтируют в Острове за 9 млн рублей 11.08.2020, 09:250 Почти 40 нарушений ПДД зафиксировали в двух районах Псковской области за два дня 10.08.2020, 19:510 Три островские улицы, отремонтированные по «дорожному» нацпроекту, прошли приемку 10.08.2020, 19:090 «Дураки на дорогах» раздражают водителей в 9 раз больше чем громкая музыка
10.08.2020, 17:520 Качество ремонта Рижского проспекта - тема нового опроса в «Автомире» 10.08.2020, 17:450 Участок улицы Некрасова закроют 12 августа в Пскове 10.08.2020, 16:200 Житель Опочецкого района приговорен к 7 годам за смертельное ДТП 10.08.2020, 12:530 Невельчанин угнал ВАЗ у знакомого
10.08.2020, 12:021 Интерактив: Небезопасное передвижение пешеходов на Поземского 10.08.2020, 11:460 На Рижском проспекте мальчик на велосипеде угодил под «КИА» 10.08.2020, 10:431 Автоледи в Пскове не прошла проверку на алкоголь после наезда на опору 10.08.2020, 10:312 Катание водителя электросамоката по улице Яна Райниса привело к столкновению с «Ауди»
10.08.2020, 09:470 Шестерых нетрезвых водителей поймали сотрудники ДПС в Псковской области 10.08.2020, 09:180 Житель Бежаниц осужден на 200 часов обязательных работ за езду в пьяном виде 09.08.2020, 21:061 Виновница ДТП с автобусом на Гдовке доставлена в областную больницу 09.08.2020, 18:271 Врезавшаяся в автобус на Гдовской трассе находилась в состоянии опьянения
09.08.2020, 17:120 Стоимость ОСАГО вырастет в России осенью 09.08.2020, 14:130 Дорогу до границы с Беларусью отремонтировали в Себежском районе 09.08.2020, 14:030 Перелом костей таза получила водитель опрокинувшегося в кювет автомобиля 09.08.2020, 13:140 Житель Ленобласти протаранил в Псковской области опору ЛЭП
09.08.2020, 12:591 Перебегавшего дорогу на красный сигнал светофора сбил водитель в Пскове 09.08.2020, 11:060 Пятилетний ребенок пострадал в ДТП на трассе М-9 из-за уснувшего водителя. ФОТО 08.08.2020, 20:430 Смертельное ДТП произошло под Пустошкой 08.08.2020, 15:4912 В России предложили ввести штрафы за громкую музыку в автомобилях в любое время суток
08.08.2020, 14:571 Петербуржец ездил по Порхову в пьяном виде 08.08.2020, 13:580 В Сругокрасненском районе ВАЗ врезался в «Форд», стоящий на светофоре 08.08.2020, 12:510 Пьяный подросток на мопеде врезался в «Опель» на трассе Псков - Гдов 08.08.2020, 12:470 Две жительницы Великого Новгорода попали в ДТП в Псковском районе
07.08.2020, 18:091 Женщина пожаловалась на опасное задание на экзамене по вождению в Дно 07.08.2020, 18:091 Круговое движение на развязке ул. Леона Поземского и Труда откроют к 1 сентября 07.08.2020, 15:550 Набережную Александра Невского отремонтируют в Порхове 07.08.2020, 14:410 Реконструированный участок трассы к границам Прибалтики и Белоруссии открыли в Ленобласти
07.08.2020, 11:260 Открытый люк угрожает безопасности автомобилистов в Великих Луках 07.08.2020, 10:410 Момент наезда «Фольксвагена» на круг в центре Октябрьской площади попал на видео 07.08.2020, 10:051 Водители такси в Пскове сами определят условия работы в новом агрегаторе X-Car 07.08.2020, 09:541 Ушиб губы получил водитель «Форда», влетевший в грузовик на Чудской
07.08.2020, 09:362 Пьяный водитель в Пскове ночью наехал на площадку, камень, ограждение и указатель 07.08.2020, 08:292 Отменить транспортный налог на отечественные машины предлагают в Госдуме 07.08.2020, 07:453 «Фольксваген» протаранил ограждение рядом с псковским главпочтамтом 06.08.2020, 15:364 Ни на танке проехать, ни пешком не обойти - пскович о дворе на Рижском проспекте
06.08.2020, 13:410 Два автомобиля столкнулись на Октябрьской площади в Пскове 06.08.2020, 12:281 В Пскове перекрыт участок улицы Киселева от Рижского проспекта до Р. Люксембург 06.08.2020, 10:410 Пассажирка скутера пострадала в ДТП с автомобилем в Пустошке 06.08.2020, 09:480 ГИБДД уведомляет псковских автомобилистов о правилах замены национальных водительских удостоверений
06.08.2020, 09:441 ДТП на Октябрьском проспекте мешает движению в сторону площади Ленина 06.08.2020, 07:010 Сегодня у «Поганкиных палат» временно перекроют движение автотранспорта 05.08.2020, 22:060 В России утвержден стандарт дорожных переходов для животных 05.08.2020, 20:120 Ремонт дороги Заполье - Гдов завершен досрочно в Плюсском районе
05.08.2020, 17:350 Михаил Ведерников высоко оценил качество ремонта участка дороги Заполье - Гдов 05.08.2020, 15:220 За разрешениями на газовое оборудование в ГИБДД Пскова можно обратиться по электронной почте 05.08.2020, 12:410 В Пскове снизилось количество ДТП с пострадавшими и погибшими 05.08.2020, 11:490 Пьяного водителя задержали росгвардейцы в Пушкинских Горах
05.08.2020, 11:261 Попытавшийся ввезти через Псковскую область почти полтонны наркотиков на 8,5 лет лишится свободы 05.08.2020, 10:490 Участники ДТП на Советской мешают движению в обе стороны 04.08.2020, 23:011 ДТП произошло на перекрестке улиц Народной и Коммунальной в Пскове. ВИДЕО 04.08.2020, 18:470 Три автомобиля столкнулись в Порхове
04.08.2020, 16:270 Мост через реку Идрянка отремонтируют в Себежском районе в 2022 году 04.08.2020, 15:400 Возле «Поганкиных палат» 6 августа временно перекроют движение автотранспорта 04.08.2020, 13:250 Губернатора просят разобраться с непобедимой ямой на Рижском проспекте 04.08.2020, 11:250 «Ласточка» перевезла более 1 млн пассажиров по маршруту «Псков — Санкт-Петербург»
04.08.2020, 10:400 Пьяный водитель «БМВ» сильно разбил две иномарки на въезде в Псков 04.08.2020, 09:220 Два «Форд фокуса» съехали в кювет в Псковской области, пострадали два пассажира 04.08.2020, 08:350 Новый стандарт для автомобильных номеров вступил в силу в России 04.08.2020, 07:470 Счетная палата указала на проблемы с содержанием автодорог
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.