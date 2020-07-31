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С начала 2020 года в Пскове поймали почти 300 нетрезвых водителей

С начала 2020 года в Пскове установлено 245 водителей, управляющих транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Об этом рассказал начальник отдела ГИБДД УМВД по г. Пскову Владимир Папорт 12 августа во время прямого эфира на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

Кроме того, 46 человек задержаны повторно. Материалы переданы в органы дознания для принятия процессуального решения. Таким образом, всего установлен 291 человек за рулем в нетрезвом виде.

Владимир Папорт отметил, что работа по выявлению пьяных водителей не останавливается.

«Пока мы на своем уровне не поймем, что это страшные вещи, это сложно. Все надеются на авось. Большая часть автолюбителей и профессионалов относятся к этому категорично и понимают, что это влечет за собой», - добавил гость студии.