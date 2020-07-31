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Больше 600 водителей поменяли удостоверения через МФЦ в Пскове в июле

Только за июль больше 600 псковичей воспользовались услугой по замене водительских прав через МФЦ в Пскове. Об этом журналистам 12 августа рассказал начальник МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области Михаил Григорьев.

Обычно в среднем в месяц этой услугой пользуются 200-300 человек. Никаких трудностей с заменой прав сейчас нет. В среднем на одного посетителя уходит 10-15 минут. По этой государственной услуге в МРЭО в Пскове работают четыре сотрудника.

ГИБДД принимает и водителей, у которых срок действия водительских прав закончился с 1 февраля по 15 июля. Михаил Григорьев призвал всех, у кого заканчиваются права, не затягивать до 31 декабря. По его словам, самый большой «наплыв» потребителей этой услугой заметен по вторникам и субботам. Кроме жителей Пскова, водительские удостоверения в МРЭО меняют жители близлежащих районов.