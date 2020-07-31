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Срочники смогут бесплатно получить права категории D

Правительство поддержало законопроект, позволяющий военнослужащим-срочникам получать водительские удостоверения категории D и подкатегории D1 без уплаты государственной пошлины. Об этом пишет газета «Известия».

Депутаты уверены, что такое нововведение повысит престиж армии. «Законопроект имеет социальную значимость в условиях сокращения доходов части населения в связи с реализацией ограничительных и иных мероприятий, направленных на нераспространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19). С учетом изложенного правительство законопроект поддерживает», — говорится в заключении кабмина.

Также в проекте предлагается освободить от уплаты пошлин за удостоверение тракториста-машиниста россиян, получивших по направлению военного комиссариата военно-учетную специальность (ВУС) солдат (матросов) и сержантов (старшин), предполагающую управление транспортными средствами или самоходными машинами.

Права категории D дают возможность управлять транспортными средствами, служащими для перевозки людей и имеющими более восьми сидячих мест, не учитывая водительского места. К этой категории относятся автобусы любых размеров и массы, в том числе и дополненные прицепами с массой, не превышающей 750 кг.