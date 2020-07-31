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В ГИБДД напомнили, как зарегистрировать транспорт в электронной форме

В ГИБДД напомнили, как получить государственные услуги по регистрации автотранспортных средств в электронной форме.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, подача заявлений на получение госуслуг по регистрации автотранспортных средств и прицепов к ним, приему квалификационных экзаменов, замене и выдаче водительских удостоверений может осуществляться в электронной форме (то есть с использованием Единого интернет-портала оказания государственных и муниципальных услуг gosuslugi.ru). При использовании этого ресурса есть возможность выбора даты и времени.

Кроме того, можно значительно сэкономить при оплате государственных пошлин – размер скидки составляет 30%. Для этого требуется:

- зарегистрироваться на портале госуслуг и открыть свой личный кабинет;

- выбрать необходимую услугу в предложенном перечне;

- выбрать тип предоставления услуги – электронный;

- заполнить предлагаемый бланк электронного заявления;

- выбрать подразделение ГИБДД, а также дату и время, удобные для визита;

- отправить заполненную форму заявления;

- после появления в личном кабинете формы для оплаты госпошлины со скидкой необходимо произвести оплату любым удобным безналичным способом;

- при успешной платежной транзакции заявителю на телефон или электронную почту придет сообщение с приглашением в отделение ГИБДД.

При возникновении каких-либо затруднений можно обратиться в ближайшее регистрационно-экзаменационное подразделение ГИБДД, где будет оказана необходимая помощь.