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Первоклассникам Пскова рекомендуют носить светоотражатели на рюкзаках

Первоклассникам Пскова рекомендуют носить светоотражатели на рюкзаках. Информация озвучена 20 августа на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В связи с началом нового 2020-2021 учебного года ГИБДД УМВД России по городу Пскову советует руководителям школ и детских садов своевременно внести изменения в паспорта дорожной безопасности учебных учреждений, схемы безопасного маршрута детей, обязательно актуализировать и разместить данные в школьных уголках БДД и в электронном виде на официальных сайтах образовательных организаций. Схемы публикуются в интернете и действуют в течение года.

Госавтоинспекция в начале учебного года предлагает провести в общеобразовательных организациях города Пскова комплекс мероприятий: тематические бесед по ПДД с учащимися, воспитанниками, «пятиминутки» по вопросам безопасности дорожного движения, родительские собрания, встречи с родителями-водителями.