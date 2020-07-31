Первоклассникам Пскова рекомендуют носить светоотражатели на рюкзаках. Информация озвучена 20 августа на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
В связи с началом нового 2020-2021 учебного года ГИБДД УМВД России по городу Пскову советует руководителям школ и детских садов своевременно внести изменения в паспорта дорожной безопасности учебных учреждений, схемы безопасного маршрута детей, обязательно актуализировать и разместить данные в школьных уголках БДД и в электронном виде на официальных сайтах образовательных организаций. Схемы публикуются в интернете и действуют в течение года.
Госавтоинспекция в начале учебного года предлагает провести в общеобразовательных организациях города Пскова комплекс мероприятий: тематические бесед по ПДД с учащимися, воспитанниками, «пятиминутки» по вопросам безопасности дорожного движения, родительские собрания, встречи с родителями-водителями.