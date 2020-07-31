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Россиянам разрешили регистрировать автомобили в МФЦ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о регистрации транспортных средств в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства РФ.

«Новый сервис станет доступен благодаря привлечению сотрудников МВД к работе на территории МФЦ. С ними заявителям предстоит иметь дело только на этапе осмотра автомобиля. Приемом заявлений автовладельцев будут заниматься сотрудники МФЦ, они же выдадут готовые документы», - пояснили в кабмине, пишет ТАСС.

Услугой по регистрации транспортных средств можно будет воспользоваться в центрах, располагающих нужной инфраструктурой для обслуживания автомобилистов.

«В целом принятое постановление позволит упростить процедуру госрегистрации, сэкономить время владельцам транспортных средств и расширить спектр услуг, предоставляемых в МФЦ», - резюмировали в правительстве.