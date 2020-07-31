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В Псковской области в разы увеличилось количество желающих записаться онлайн на прием в ГИБДД

Портал госуслуг оказался значительно перегружен в связи с ограничительными мерами в Псковской области. Количество желающих зарегистрироваться и записаться онлайн на регистрационные действия в МРЭО ГИБДД увеличилось в разы, сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД Псковской области.

В настоящее время МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области (г. Псков, ул. Труда, 75) осуществляет прием граждан по следующим вопросам:

- замена водительского удостоверения в связи с окончанием срока действия, утратой, изменением персональных данных осуществляется в кабинете №117 (телефон 59-28-48). Вторник-пятница с 8.00 до 18.15, перерыв с 12.30 до 13.30, суббота с 8.00 до 15.00 без перерыва. Прием ведется в порядке «живой очереди», а также по предварительный записи через единый портал государственных и муниципальных услуг;

- проведение теоретической части квалификационных экзаменов осуществляется в кабинете №110 (телефоны 59-28-43, 59-28-23). Вторник-пятница с 8.00 до 17.15, перерыв с 12.30 до 13.30, суббота с 8.00 до 15.00 без перерыва. Граждан принимают в порядке «живой очереди», а также по предварительный записи через единый портал государственных и муниципальных услуг;

- проведение практической части квалификационных экзаменов осуществляется в кабинете №110 (телефоны 59-28-43, 59-28-23). Вторник-пятница с 8.00 до 17.15, перерыв с 12.30 до 13.30, суббота с 8.00 до 15.00 без перерыва. Прием ведется при личном обращении, с назначением даты и времени проведения экзамена, а также по предварительный записи через единый портал государственных и муниципальных услуг;

- регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним осуществляется на втором этаже административного здания УГИБДД (телефон 59-28-13). Вторник-пятница с 8.00 до 17.15, перерыв с 12.30 до 13.30, суббота с 8.00 до 15.00 без перерыва. Прием проводится с использованием терминала электронной очереди, а также по предварительный записи через единый портал государственных и муниципальных услуг.