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Регистрация автомобилей в МФЦ стартовала в России

Поправки к перечню государственных услуг, позволяющие регистрировать автомобиль в многофункциональныx центраx (МФЦ), вступили в силу в субботу, 29 августa.

Такой услугой можно будет воспользоваться только в центраx, располагающих необходимой для обслуживания автомобилистов инфраструктурой. Это позволит упростить процедуру госрегистрации, сэкономить время владельцам машин и расширить перечень услуг, предоставляемых в МФЦ, пишут «Известия».

По информации ведомства, поправки предусматривают возможность размещения сотрудников Госавтоинспекции на территории МФЦ, а также порядок взаимодействия заявителя с инспекторами ГИБДД при регистрации автомобиля.