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В Пскове дорожные полицейские предложили первоклассникам стать яркими

Дорожные полицейские подарили школьникам светоотражатели и напомнили ПДД. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, День знаний — замечательный праздник, которого с трепетом и волнением ждут школьники, особенно первоклассники.

Традиционно 1 сентября в школах проходят торжественные линейки, посвященные началу учебного года. Очень важно, чтобы ученики не только старательно постигали школьные предметы, но и были дисциплинированными на дороге, подчеркнули в ведомстве.

Сотрудники отдела Государственной инспекции по безопасности дорожного движения городской полиции провели акцию «Будь ярким!». Она охватила 10 городских школ. Особое внимание уделялось ученикам начальных классов.

По пути в школу детей встречала инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Юлия Федорова. Она напомнила школьникам основные правила поведения на дороге, вручила памятки, светоотражающие элементы и сладкие подарки. Страж порядка пожелала ребятам приятного путешествия в увлекательный мир знаний и успехов в учебе.